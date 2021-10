Lunedì l'incidente probatorio Ucciso in piazza a Voghera: ex assessore resta ai domiciliari Secondo quanto riportato dalla 'Provincia Pavese' il Gip avrebbe respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Adriatici contro il parere favorevole invece del Pm che ipotizza l'eccesso colposo di legittima difesa. La misura cautelare scadrà comunque il prossimo 20 ottobre

Resta agli arresti domiciliari Massimo Adriatici, l'ex assessore del comune di Voghera, che il 20 luglio scorso uccise con un colpo di pistola il cittadino marocchino Youns El Boussettaoui. L'episodio avvenne in piazza Meardi, nella cittadina pavese, dopo una lite e un'aggressione della vittima nei confronti di Adriatici che esplose un colpo di pistola, secondo la difesa, involontariamente.Secondo quanto riportato dalla 'Provincia Pavese' il Gip Lupi avrebbe respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Adriatici contro il parere favorevole invece del Pm che ipotizza l'eccesso colposo di legittima difesa. La misura cautelare scadrà comunque il prossimo 20 ottobre."Il mio assistito Massimo Adriatici, nonostante il parere favorevole anche del pm Roberto Valli alla revoca della misura, resta ai domiciliari. Le tempistiche di un appello, ex articolo 310 del codice di procedura penale, non risolverebbero a breve la questione" e per questo "resto concentrato sull'inchiesta e sull'incidente probatorio di lunedì". Lo afferma l'avvocato Gabriele Pipicelli difensore dell'ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera.Il Gip ha fissato per lunedì 11 ottobre - alle 10.45 in tribunale a Pavia - l'incidente probatorio chiesto dalla procura - e alla quale ha aderito anche la difesa dell'indagato - su tre testimoni. Si tratta di persone presenti quella sera ma "sprovviste di regolare permesso di soggiorno" e che quindi potrebbero rendersi irreperibili, nonostante vivano a Voghera. Da questi atti istruttori, "rilevanti" a dire del gip, si potrebbero "ricavare elementi di prova fondamentali - si legge nella richiesta di incidente probatorio - per la verifica dell'ipotesi accusatoria".