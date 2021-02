Ucraina, coppia di innamorati si incatena per stabilire un primato

Condividi

Il giorno di San Valentino una coppia di innamorati di Kharkiv si fa incatenare per stabilire un primato mondiale. La catena è a maglia stretta ed è sigillata in modo che non si possano liberare. Aleksandr e Vika dovranno trascorrere in catene ben 3 mesi.