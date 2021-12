Serie A Calcio: Udinese esonera tecnico Gotti

Luca Gotti non è più l'allenatore dell'Udinese: il club friulano ha ufficializzato l'esonero del tecnico veneto. "Udinese Calcio - si legge sul sito della società bianconera - comunica di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Da capire chi sarà il sostituto di Gotti: diversi i profili al vaglio del club della famiglia Pozzo.A pesare per l'esonero è stata la sconfitta per 3-1 a Empoli nell'ultimo turno di campionato. In Serie A l'Udinese ha ottenuto in 16 partite 3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Gotti aveva assunto l'incarico alla vigilia dell'undicesima giornata del campionato 2019-2020. Si tratta del quinto esonero in panchina in questa stagione di serie A dopo Cagliari (Semplici), Verona (Di Francesco), Salernitana (Castori) e Genoa (Ballardini).