Bruxelles Ue apre la procedura d'infrazione contro la Polonia. Varsavia replica: attacco alla sovranità Il commissario europeo alla Giustizia: fallito il tentativo di dialogo

"Il collegio dei commissari dell'Ue ha deciso di avviare una, a causa di preoccupazioni gravi sulla recente giurisprudenza della Corte costituzionale polacca. La Commissione ritiene che la Corte abbia violato l'articolo 19.1 del Trattato dell'Ue in due recenti decisioni. Questo priva delle garanzie le persone che si presentano di fronte ai tribunali polacchi".Ad annunciarlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel read-out della riunione del Collegio.La Corte costituzionale polacca, nelle sue sentenze del 14 luglio 2021 e del 7 ottobre 2021, ha ritenuto le disposizioni deiincompatibili con la Costituzione nazionale,. La Polonia dispone di due mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora. Si tratta di un nuovo passo nel contesto dello scontro tra Ue e Varsavia sul rispetto dello Stato di diritto soprattutto in relazione all'indipendenza dei giudici. La primazia del diritto Ue sul diritto nazionale è un pilastro dei vincoli giuridico-politici su cui si fonda l'Unione europea."Abbiamoma la situazione non migliora. Devono essere rispettati i fondamenti dell'ordinamento giuridico dell'Ue, in particolare il primato del diritto dell'Ue", scrive su Twitter il commissario alla Giustizia Didier Reynders.Dura la reazione di, secondo cui l'avvio della procedura di infrazione della Commissione europea contro la Polonia è "unpolacca e alla nostra sovranità", scrive su Twitter il vice ministro della giustizia polacco, Sebastian Kaleta, commentando la decisione dell'esecutivo europeo.Il ministro Kaleta fa riferimento anche alla sentenza del 21 dicembre della Corte di giustizia dell'Ue, in un caso riguardante la Romania, in cui si afferma che in virtù del primato del diritto Ue il giudice nazionale può non applicare un verdetto della Corte costituzionale qualora contraria al diritto europeo.Secondo Kaleta, la sentenza della Corte Ue è parte di "un'azione pianificata" in base alla quale la Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione, per "subordinare la Corte costituzionale in Polonia al diritto dell'Ue".