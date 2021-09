Altri 18 Stati inadempienti Ue avvia azione legale contro l'Italia per direttiva sui media audiovisivi La direttiva Avms, approvata nel 2018, prevede un mercato unico per i servizi di radiodiffusione. L'adozione a livello nazionale doveva avvenire entro settembre 2020

La Commissione Ue ha dato il via ad azioni legali nei confronti di 19 Stati membri che non hanno intrapreso le misure necessarie per l'adozione della legislazione digitale nell'ambito dei media audiovisivi.Bruxelles sta procedendo all'invio dia Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Spagna, Croazia,, Cipro, Slovenia e Slovacchia.Tutti i 27 Stati sono tenuti a recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali, senza ulteriore ritardo, la direttiva sui servizi di media audiovisivi e a informare la Commissione in merito a tale recepimento, la cui scadenza era ilLa direttiva punta a garantire unper i servizi di radiodiffusione, che tenga il passo con gli sviluppi tecnologici dei". La direttiva, denominata AVMS, regola il coordinamento a livello dell’Unione delle legislazioni nazionali su tutti i media audiovisivi, non solo trasmissioni televisive tradizionali ma anche i servizi di media audiovisivi su richiesta (on demand).Tra i punti chiave, vengono regolamentate la pubblicità,, i discorsi di, l'accessibilità e condivisione dei video e la promozione diPresso l'Aula della Commissione Trasporti, le Commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera, erano previste nella giornata di giovedì 23 settembre le audizioni di alcuni stakeholder in merito agli schemi di decreto su attuazione della direttiva Ue che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi; attuazione della direttiva Ue concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; attuazione della direttiva Ue sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.