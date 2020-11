Lotta al virus Vaccino, Von der Leyen: domani contratto con CureVac per 405 milioni di dosi La presidente della Commissione Eu: "Ogni Stato membro riceverà il vaccino allo stesso tempo, su base proporzionale alla popolazione e alle stesse condizioni"

We continue to work to secure safe & effective vaccines to end the pandemic.



I am glad to announce a new agreement to buy up to 405 million doses of a vaccine produced by the European company @CureVacRNAhttps://t.co/H1gFQH7FAX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 16, 2020

Dopo il nuovo contratto - il quinto stipulato dall'Ue - per la fornitura di vaccini da parte di"presto seguirà un sesto accordo con, con la quale abbiamo concluso le trattative esplorative e speriamo di finalizzare il contratto al più presto". lo ha detto in un breve video pubblicato su Twitter"Sono felice di annunciarvi che domani autorizzeremo un nuovo contratto per assicurare un altro vaccino Covid-19 per gli europei" e "questo contratto ci premetterà di comprare fino a 405 milioni di dosi del vaccino prodotto dalla compagnia europea CureVac", ha precisato. "Il coronavirus continua a diffondersi rapidamente in Europa e abbiamo bisogno di un vaccino sicuro", ha detto la presidente della Commissione."Ancora non sappiamo quale sarà il più sicuro ed efficace, ma in ogni caso l'Agenzia europea per i medicinali lo autorizzerà solo dopo una robusta valutazione", ha detto la presidente della Commissione UE. "Abbiamo dato fondi a CureVac qualche mese fa, insieme con la Bei - ricorda von der Leyen - lo abbiamo fatto per sostenere i progressi su questo vaccino, che ora sono tangibili. Se il vaccino si rivelerà efficace e sicuro, ogni Stato membro lo riceverà nello stesso momento, su base proporzionale alla popolazione e alle stesse condizioni. È il quinto contratto con una compagnia farmaceutica per il nostro portafogli di vaccini contro la Covid-19".