"Aumento prezzi energia ostacolo a ripresa" Von der Leyen: "G20 punta al 70% della popolazione mondiale vaccinata. Ue produrrà 3,5 mld dosi" "L'Ue ha mantenuto la sua promessa: almeno una dose su due di quelle prodotte in Europa sono e saranno esportate nel mondo", ha sottolineato la presidente della Commissione europea

In Rome, the 20 largest economies will discuss how to end #COVID19, better prepare the world for the future and ensure a fair global recovery.



We will also discuss climate change.



The commitments taken at the @G20org will be a pace-setter for @COP26. https://t.co/IUv2U1OgWG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 28, 2021

"L'aumento dei prezzi dell'energia può essere un ostacolo alla ripresa e ne discuteremo al G20" ha dichiarato la presidente della Commissione europea. Poi il monito: "Il G20 dovrà trovare un'intesa su una riforma fiscale globale". Così Ursula von der Leyen in vista del vertice che si terrà il 30 e 31 ottobre a Roma."Dal punto di vista della pandemia l'obiettivo principale è l'impegno del G20 a raggiungere il target del 70% della popolazione vaccinata nel mondo - ha detto ancora von der Leyen - L'Ue ha mantenuto la sua promessa: almeno una dose su due di quelle prodotte in Europa sono e saranno esportate nel mondo. E il prossimo anno ci aspettiamo più di 3,5 miliardi di dosi di vaccini prodotte in Ue, la cui maggioranza sarà esportata".Sul fronte alla lotta dei cambiamenti climatici - in vista della Cop26 di Glasgow - von der Leyen sottolinea come "il mondo sia in gara per raggiungere zero emissioni entro la metà del secolo. Lavorando insieme possiamo uscirne tutti vincitori". E spiega: "Alla Cop26 abbiamo il dovere di proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. In Europa abbiamo tutti gli strumenti a disposizione per riuscire a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030". E conclude: "Da parte nostra siamo pronti ad attuare la tassazione globale minima entro fine anno e contiamo che il resto del mondo lo faccia entro il 2022".