Calcio Uefa: "Chi va in Superlega sarà escluso da tutto. I giocatori fuori dalle Nazionali" "Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo è troppo"

"I club che dovessero prendere parte alla Superlega verrebbero subito esclusi da tutti i tornei, campionati nazionali inclusi".Lo ha ribadito la Uefa nella nota congiunta con Federcalcio inglese, Premier League, Federcalcio spagnola, Liga, Figc e Lega Serie A."Come annunciato in precedenza dalla Fifa e dalle 6 federazioni, i club coinvolti saranno esclusi da qualsiasi altra competizione, sia nazionale che europea o mondiale e ai loro giocatori sarà negata la possibilità di rappresentare la squadra nazionale". Ringraziamo quei club degli altri paesi, specialmente francesi e tedeschi, che hanno rifiutato di sottoscrivere tale progetto", si legge ancora nella nota."Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che ciò accada. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo è troppo".Tra i 12 club che sarebbero aperti al progetto ci sono Juve, Milan e Inter, oltre a Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid."Se ciò dovesse accadere, ci teniamo a ribadire che noi - Uefa, FA inglese, Rfef, Figc, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, ma anche Fifa e tutte le nostre federazioni affiliate - resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull'interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà", si legge ancora nel comunicato."Chiediamo a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato".