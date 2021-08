Il direttore al Forum Ansa Il Covid non ferma gli Uffizi: Schmidt, visitatori +70% rispetto al 2020 Nel 2022 riapre il Vasariano: "Saremo pronti in autunno"

Oltre 157 mila visitatori solo nella prima metà di agosto, il 70% in più rispetto al 2020, solo il 23% meno del 2019 che fu un anno d'oro per presenze ed incassi. Per le Gallerie degli Uffizi, anticipa il direttore Eike Schmidt protagonista oggi del FORUM ANSA la ripresa dopo la crisi legata alla pandemia Covid sta andando davvero bene. "Da maggio ad oggi abbiamo avuto una crescita costante e continua - sottolinea - nemmeno il green pass è stato mai un problema, i nostri visitatori arrivano preparati con la carta verde o col tampone fatto".Il direttore del museo ha anche annunciato l'apertura del Corridoi vasariano: "Lo apriremo al pubblico nell'autunno del prossimo anno e sarà molto diverso e molto più vasariano di com'era fino al 2016. I lavori di ripristino della lunga galleria - spiega - la renderanno anche filologicamente più corretta, con la riapertura anche di molte finestre "72 bellissime vedute su Firenze". Via i quadri, che il museo sta allestendo nelle nuove sale al pianterreno, e largo invece ad epigrafi ed opere antiche.Il costo del biglietto intero, anticipa ancora Schmidt, "sarà di 45 euro,che non è nemmeno la metà di quello che chiedevano prima certe agenzie". Ma ci saranno, assicura, "anche giornate libere, delle visite speciali gratuite per il pubblico''.