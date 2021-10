Daghestan, il funambolo che cammina tra i grattacieli

A Derbent, capitale della regione del Daghestan, Caucaso settentrionale, un funambolo di San Pietroburgo ha camminato senza sicura tra edifici a più piani.In Daghestan è in corso le festività in occasione della Giornata della cultura e delle lingue, che attira numerosi turisti. In questi giorni si sono tenute numerose esibizioni dei funamboli, molte dei quali non autorizzate.Probabilmente tale è stata anche quella del funambolo di San Pietroburgo da mozzafiato. Un suo amico ha filmato l’impresa e ha caricato il video su Telegram.