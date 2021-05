Vaccini e bambini, una guida per orientarsi

Una guida da stampare e da leggere tutta d’un fiato: per capire come nasce un vaccino, a cosa serve, e perché è così importante, soprattutto in questa fase della nostra vita, vaccinarci tutti e presto.Si chiama “Guida Galattica al Vaccino per bambini e bambine curiosi”, realizzata da Pleiadi e diffusa dalla Rete Nazionale dei Musei dei Bambini (composta da Chidlren’s Museum Verona, MUBA – Museo dei Bambini di Milano, Explora – il museo dei bambini di Roma, La Città dei bambini e dei ragazzi di Genova), come sequel della Guida Galattica al Coronavirus, già tradotta in 30 lingue e letta da oltre 2 milioni di famiglie in tutto il mondo.Un libro che si può scaricare gratuitamente collegandosi al sito https://guida.progetti.education/ Nei primi mesi dell’anno, il Children’s Museum Verona ha avviato un’indagine rivolta ai genitori sulla percezione dei bambini a proposito dei vaccini. Se il 16,7% delle 350 persone intervistate afferma che i propri figli vivono con paura questo tema, al contrario il 55,6% lo vive con curiosità. Nonostante il 90,8% dichiari di avere fiducia nella scienza, l’85% di persone ha manifestato la necessità di uno strumento di supporto per aiutarli sia a raccontare ai più piccoli cosa siano i vaccini e la loro importanza, sia a sconfiggere i dubbi e le paure dei propri figli.Inoltre, da un confronto con la rete internazionale dei Children’s Museums, di cui il museo di Verona è parte, la necessità delle famiglie è passata da dover spiegare a bambini e bambine la pandemia, a fornire una corretta informazione a proposito dei vaccini. A questo proposito dall’indagine è emerso come il disorientamento informativo delle famiglie sia uno dei temi centrali.Ancora, secondo l’OMS, sono ancora circa 20 milioni di bambini in tutto il mondo che ad oggi non hanno accesso ai vaccini di cui hanno bisogno e molti di loro non ricevono vaccini vitali durante l’adolescenza, l’età adulta o la vecchiaia.Da tali esigenze, a marzo 2021 è nata la Guida Galattica al VaccinoLa Guida, multilingue con testo in italiano a fronte, è già stata richiesta da molte città e Paesi, tra cui Istanbul, che attraverso la municipalità e le realtà museali ha avviato un’importante campagna di diffusione. Le famiglie la leggono sulla metro oppure a casa, quando arriva in consegna con il latte, mentre i bambini la sfogliano all’aperto tra una pausa e l’altra dalle lezioni.