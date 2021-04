On line Conferenza sul futuro Europa, parte la piattaforma digitale Dibattito cittadini in 24 lingue. Sassoli: "Strumento per dare voce ai cittadini e influenzare le decisioni"

di Tiziana Di Giovannandrea Il Comitato Esecutivo della Conferenza sul futuro dell’Europa, composto da rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea, ha presentato la piattaforma digitale multilingue per la Conferenza sul futuro dell’Europa, invitando tutti i cittadini dell’Unione Europea a "contribuire a plasmare il proprio futuro e quello dell’Europa nel suo insieme". La piattaforma consentirà, infatti, a tutti i cittadini che lo vorranno di intervenire nel dibattito democratico sulle riforme delle politiche europee e, possibilmente, anche su eventuali modifiche ai Trattati comunitari.La piattaforma è disponibile in 24 lingue, permettendo ai cittadini di tutta l’Unione di condividere e scambiare le proprie idee e opinioni attraverso eventi on line. Tutti i contributi, che i cittadini e le associazioni sottoporranno alla piattaforma, saranno immediatamente tradotti consentendo in questo modo una veloce interazione tra i cittadini partecipanti al dibattito.Per quanto riguarda eventuali 'filtri' per i contributi al dibattito, in particolare riguardo alle posizioni più euroscettiche, o ad eventuali abusi e intrusioni di 'hacker', c'è un regolamento che bisognerà sottoscrivere per aprire un account e partecipare al dibattito, e ci saranno dei moderatori 'a tre diversi livelli'.L’avvio ufficiale della Conferenza è previsto per la Festa d'Europa, il prossimo 9 maggio ma sin da ora ci si può iscrivere sulla piattaforma per prendervi parte., presidente del Parlamento europeo, ha dichiarato: "La piattaforma rappresenta uno strumento fondamentale per consentire ai cittadini di partecipare e dire la loro sul futuro dell’Europa. Dobbiamo essere sicuri che le loro voci abbiano un peso e che essi abbiano un ruolo nel processo decisionale, indipendentemente dalla pandemia di Covid-19". Sassoli ha poi aggiunto: "La democrazia europea, che è di tipo rappresentativo e partecipativo, continuerà a funzionare nonostante tutto, poiché il nostro futuro condiviso lo richiede"., presidente della Commissione Ue, ha asserito: "Salute, cambiamenti climatici, posti di lavoro sostenibili e di qualità in un’economia sempre più digitale, stato delle nostre società democratiche: invitiamo gli europei a farsi sentire, ad esprimere le loro preoccupazioni e a dirci in che Europa vogliono vivere. Con questa piattaforma dei cittadini diamo a tutti l’opportunità di contribuire a plasmare il futuro dell’Europa e a relazionarsi con altre persone in tutti i paesi europei. Si tratta di un’ottima opportunità per avvicinare in modo virtuale i cittadini europei. Unitevi al dibattito! Tutti insieme potremo costruire il futuro che vogliamo per la nostra Unione".