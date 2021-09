Obbligatorio Green pass e mascherina Ffp2 Università. Al via in tutta Italia i test d'ingresso a medicina, 76mila i candidati Chi passerà il test andrà a riempire i 14mila posti messi a disposizione per Medicina e chirurgia e i 1.200 per Odontoiatria e protesi dentaria

Inizia questa mattina il concorso nazionale per entrare nelle facoltà di Medicina di tutta Italia. Sono oltre 76.000 gli studenti che si sono registrati: 63mila per i corsi in lingua italiana, 13mila per quelli in lingua inglese. Chi passerà il test andrà a riempire i 14mila posti messi a disposizione per Medicina e chirurgia e i 1.200 per Odontoiatria e protesi dentaria. La novità di quest'anno è legata alle disposizioni anti-Covid tra green pass e mascherine da indossare.Per superare il test di Medicina 2021 a numero chiuso bisogna completare 60 domande a risposta multipla in 100 minuti totali. La prova inizierà alle 13 contemporaneamente in tutte le università. Gli argomenti dei quesiti sono così ripartiti: 12 domande di cultura generale, 10 domande di logica,18 domande di biologia, 12 domande di chimica, 8 domande di fisica e matematica. "Nonostante l'impegno delle università per garantire delle procedure corrette - dicono da Consulcesi - ogni anno durante iltest di Medicina vengono segnalate delle irregolarità.Controlli al momento senza intoppi alla Sapienza per l'accesso ai test nazionali di Medicina, che prenderanno il via ufficialmente alle 13. Le aspiranti matricole hanno cominciato a fare il loro ingresso in università secondo gli scaglioni predisposti dall'Ateneo per evitare assembramenti e lunghe file.Doppio controllo Green pass per gli studenti, uno all'ingresso della città universitaria e un altro all'ingresso nell'istituto dove si svolgerà la prova. Tutti hanno presentato il loro certificato verde, come peraltro previsto per l'accesso in tutte le università italiane.Oltre al Green pass (o al risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti) gli studenti dovranno indossare mascherine Ffp2, da tenere anche durante lo svolgimento del test, e presentare un documento che autocertifichi l'assenza di sintomi riconducibili al Covid. AllaSapienza gli studenti iscritti sono 3.368, più altri 158 nella sede di Rieti e 574 in quella di Latina. I posti disponibili,come lo scorso anno, sono 1.030 più 84 per Odontoiatria.