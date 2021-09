Università Messa: "Annulleremo domande sbagliate test medicina" "Vorrei incontrarmi con le commissioni che preparano i test per riuscire a dare qualche cosa di un pochino meno debole per il prossimo anno" spiega il ministro dell'Università

Condividi

"Devo riuscire a fare le graduatorie tenendo conto degli errori, annullando le domande sbagliate o comunque quelle che sono sotto verifica". Così Maria Cristina Messa, ministra dell'Università, assicura alla trasmissione The Breakfast Club, su Radio Capital, che si occuperà personalmente di risolvere il problema delle domande sbagliate nei test di ingresso per il corso di laurea in medicina. "E poi - aggiunge - vorrei incontrarmi con le commissioni che preparano i test per riuscire a dare qualche cosa di un pochino meno debole per il prossimo anno".Il ministro poi in merito alle polemiche sul Green Pass ribadisce: ''Ritengo che, se da un lato tutti debbono essere liberi di esprimere il proprio pensiero, dall'altro il dovere di chi governa è quello di far riprendere l'attività didattica in presenza e in sicurezza. In questo momento non si può pensare solo a sé stessi: esiste una libertà collettiva che ha prevalenza''. E aggiunge: ''E' l'unico strumento che abbiamo affinché chi lavora e studia nelle aule, nei laboratori, negli uffici, nelle biblioteche ma anche negli spazi liberi degli atenei possa sentirsi sicuro. Il Green Pass interviene su un aspetto molto pratico: rende disponibile a tutti un servizio essenziale come è l'università. Se non ci si lamenta di doverlo avere per andare al ristorante...''.