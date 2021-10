387 voti a favore, nessun contrario Università: all'unanimità la Camera vota contro il divieto di doppia iscrizione Il testo ora va al Senato. Il voto abolisce il divieto introdotto nel 1933

Via libera dell'Aula della Camera al testo unificato delle proposte di legge "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore".Il testo, che mira ad eliminare il divieto di doppia iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea, è stato approvato all'unanimità: 387 a favore, nessun contrario. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.L'assemblea di Montecitorio ha approvato la proposta di legge che abolisce un divieto risalente ad un regio decreto del 1933.Il provvedimento prevede che, fermo restando l'obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi, è consentita l'iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale.Consentita anche l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e ad un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, e anche a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.Le suddette iscrizioni contemporanee sono consentite presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere."Iscriversi a più corsi di laurea contemporaneamente sarà presto possibile anche in Italia: un grande risultato che consente al nostro paese di fare un salto verso il futuro della formazione universitaria, in linea con il resto del mondo. Un risultato a portata di mano grazie alla determinazione e al lavoro che stiamo portando avanti con il Parlamento che da tempo ha messo al centro questi temi".Così il ministro dell'Università, Maria Cristina Messa, dopo la votazione alla Camera con la quale è stata approvata, in prima lettura, la proposta di legge che abolisce il divieto di iscriversi contemporaneamente a più corsi di laurea.