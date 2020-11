Da gennaio 2021 Intelligenza artificiale: La Sapienza, Google e Tim insieme per formazione di alto livello Impresa, mondo accademico e ricerca collaborano per formare figure professionali multidisciplinari e altamente qualificate nel campo dell'Intelligenza Artificiale

Condividi

L'Università Sapienza di Roma, Tim e Google annunciano la creazione di AI Academy, un'alleanza formativa di eccellenza in cui impresa, accademia e ricerca collaboreranno per formare figure professionali innovative altamente qualificate nel campo dell'intelligenza artificiale e mettere a fattore comune le proprie conoscenze tecnologiche e scientifiche a servizio delle esigenze della pubblica amministrazione, dei centri di ricerca e delle aziende.Obiettivo della partnership è ridisegnare i modelli di business facendo leva sulle potenzialità dell'AI. La formazione di AI Academy sarà dedicata ai neolaureati e ai professionisti che operano nelle imprese, dove le potenzialità dell'intelligenza artificiale coinvolgono saperi umanistici, scientifici e tecnologici.I percorsi di formazione saranno infatti di perfezionamento scientifico multidisciplinare, dalle ricadute dell'AI sulla progettazione e gestione delle emergenze socio-sanitarie, alla riflessione sull'etica e sui profili giuridici e regolamentari posti dall'innovazione tecnologica e alle competenze tecniche e strategiche applicate al business.A dicembre la presentazione dei percorsi formativi e a gennaio partirà il corso di alta formazione "Artificial Intelligence for Crisis & Emergency Management in Medicine".Seguirà nel primo trimestre 2021 il corso di alta formazione "Etica, Diritti e Policies dell'Intelligenza Artificiale". In primavera partirà il corso specialistico "AI Strategies & Business Applications" dedicato ai soli professionisti che operano in azienda per comprendere le opportunità offerte dall'adozione di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale, valutandone i rischi e stimandone i costi."Il capitale umano è l'asset più importante del nostro Paese. Lo dobbiamo sviluppare in modo importante, noi università insieme con le aziende", ha detto il rettore uscente dell'Università La Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio, in occasione della presentazione dell'AI Academy."Le applicazioni dell'intelligenza artificiale sono enormi e non c'è campo in cui l'AI non potrà aiutare l'intelligenza umana", ha sottolineato Carlo Nardello, Chief Strategy, Business Development & Transformation Officer Tim, nel corso della presentazione di AI Academy. "Non stiamo parlando di una tecnologia nuova, la novità consiste nel cloud che le dà la possibilità di espandersi e a diventare una realtà importante, assistiamo a una sinergia delle tecnologie per cercare di dare un impulso all'economia".Una tecnologia 'vecchia' ma quello che oggi la rende attuale e rende necessario implementarla con adeguate competenze è la sinergia con 5Ge cloud computing: "la loro somma fa' si che intelligenza artificiale ora è 'per tutti', come un servizio anche alle imprese, disponibile attaccandosi alla propria rete internet", sottolinea Diego Ciulli Public Policy & Governments Affairs Manager di Google per l'Italia.