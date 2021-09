Cesano Boscone Accoltellato alla gola, muore un 36enne. In fuga l'aggressore La vittima è stata prontamente soccorsa dal 118, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. Vano il ricovero all'Ospedale di Niguarda

di Tiziana Di Giovannandrea Un uomo di nazionalità italiana di 36 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato alla gola a Cesano Boscone (Milano).In seguito a una segnalazione arrivata al 118, i Carabinieri della Stazione di Cesano Boscone e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Corsico sono intervenuti in via dei Tigli, dove era stata segnalata la presenza di un uomo accoltellato alla gola e in gravi condizioni.L'uomo è stato prontamente soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è morto a causa della gravità delle ferite riportate.L'autore del gesto è in fuga. Sono in corso le indagini da parte dei militari di Corsico e del Nucleo Investigativo di Milano.L'omicidio del 36enne sarebbe avvenuto al culmine di una lite improvvisa scoppiata in strada. Al momento gli inquirenti escluderebbero l'ipotesi che il delitto sia avvenuto in un "contesto di criminalità".