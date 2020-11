Usa ​Un uomo spara in un centro commerciale e si dà alla fuga, 8 feriti nel Wisconsin

Mayfair Mall, Wauwatosa, Wisconsin (AP Photo/Nam Y. Huh)

Condividi

Sette adulti e un adolescente feriti e un uomo in fuga: è il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta in un centro commerciale a Wauwatosa, in Wisconsin, a una decina di chilometri da Milwaukee. Non risultano morti.Intorno alle 15, vicino all'ingresso dei grandi magazzini Macy's, un uomo ha cominciato a sparare a caso sulle persone, lasciando a terra diversi feriti. "Ho sentito i colpi e ho visto la gente correre e urlare - ha raccontato alla Cbs locale una testimone, Rosa de los Reyes - ho pensato soltanto ad allontanarmi il più in fretta possibile. E' stato spaventoso".Una dipendente di Macy's ha raccontato di aver sentito almeno una dozzina di colpi. La polizia ha descritto lo sparatore come un bianco di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni.L'area del centro commerciale è stata chiusa. Decine di auto della polizia presidiano la zona. Circa ottanta agenti sono impegnati nella caccia all'attentatore.Secondo Dennis McBride, il sindaco della località, un sobborgo a una decina di chilometri da Milwaukee, nessuna delle vittime "ha lesioni che ne mettono in pericolo la vita". Gli investigatori sono al lavoro per rintracciare chi ha sparato o almeno risalire alla sua identità."Quando sono arrivati i soccorsi, la persona che aveva sparato non era più sul posto", ha spiegato il capo della polizia, Barry Weber, che però non ha saputo dire neppure se il ricercato fosse ancora nel centro commerciale.