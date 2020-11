Uomo travolto e ucciso da auto pirata a Roma Ad Ostia la Polizia locale ritrova macchina, si cerca conducente

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto che poi si è allontanata. È accaduto nel tardo pomeriggio in piazza Regina Pacis a Ostia. Sul posto la polizia locale del X Gruppo Mare. Gli agenti, che hanno avviato le ricerche, hanno individuato la presunta macchina in una strada poco distante. Sono in corso indagini per risalire al conducente. Al momento gli accertamenti sono in corso. La vittima, che non aveva con sé documenti, non è stata ancora identificata.