Passato alla categoria 3 con venti fino a 195 km/h L​'uragano Grace si rafforza e si abbatte per la seconda volta sul Messico

Il passaggio dell'uragano Grace nello stato di Quintana Roo, Messico

L'uragano Grace si è abbattuto sulla costa del Golfo del Messico come una grave tempesta di categoria 3, inondando piccole città di pescatori e località balneari.È la seconda volta che colpisce il Messico in due giorni. La tempesta aveva perso potenza giovedì mentre attraversava la penisola dello Yucatan (senza vittime né danni), vorticando attraverso la principale striscia turistica del Messico, ma ha rapidamente assorbito energia dal Golfo del Messico relativamente caldo mentre si spostava verso la terraferma.Ore prima di avvicinarsi alla riva, Grace ha causato forti venti, onde alte e pioggia nelle comunità di Tuxpan, Poza Rica, Xalapa e Veracruz, nonché nelle città costiere degli stati di Tabasco e Tamaulipas, ha detto l'agenzia meteorologica messicana.I pescatori hanno tirato fuori le loro barche dall'acqua e le hanno portate all'interno dei porti per prevenire danni mentre il bordo d'attacco della tempesta si abbatteva sulla costa. I commercianti hanno sbarrato le finestre delle loro attività per proteggerle.Le autorità prevedono che gli stati centrali e la capitale messicana riceveranno l'impatto come una tempesta tropicale, con forti raffiche e piogge intermittenti durante il fine settimana.