Cancellati tutti i voli all'aeroporto L'uragano Ida spaventa New Orleans 16 anni dopo Katrina Paura per l'arrivo di Ida, che a 16 anni esatti da Katrina dovrebbe raggiungere oggi la Louisiana rafforzata a uragano di categoria 4. Ha raggiunto invece il Messico e si muove lungo la costa l'altro uragano Nora, a una settimana dal passaggio sul Paese di Grace.

Lake Pontchartrain, New Orleans (AP Photo/Eric Gay)

L'aeroporto di New Orleans cancella tutti i voli in partenza e in arrivo previsti nella giornata di oggi, in vista dell'arrivo dell'uragano Ida che dovrebbe toccare nelle prossime ore le coste della Louisiana come un categoria 4.I meteorologi hanno avvertito ieri i residenti lungo la costa settentrionale del Golfo del Messico in Louisiana di affrettare i preparativi in vista dell'intensificarsi dell'uragano Ida, che dovrebbe arrivare sulla terra ferma con venti fino a 209 km all'ora.Ida, che arriva oggi in Louisiana, sarà anche accompagnato da una mareggiata e da inondazioni.Il traffico sulle autostrade costiere è stato molto intenso, con migliaia di americani che hanno cercato di spostarsi dalla probabile traiettoria di Ida, che secondo il National Hurricane Center potrebbe diventare una tempesta di categoria 4 estremamente pericolosa.Camion che tiravano barche da pesca e camper si allontanavano dalla costa Interstate 65 nel sud dell'Alabama. Gli ingorghi hanno intasato l'Interstate 10 in direzione di New Orleans.Ida sta per colpire la Louisiana 16 anni dopo che l'uragano Katrina ha devastato le coste del Mississippi e della Louisiana. Classificata come tempesta di categoria 3, Katrina ha provocato 1.800 morti e ha causato la rottura degli argini e le inondazioni catastrofiche a New Orleans che ha impiegato anni per riprendersi."Non siamo lo stesso Stato in cui eravamo 16 anni fa", ha assicurato sabato il governatore della Louisiana John Bel Edwards, indicando un sistema federale di argini che ha visto importanti miglioramenti da quando Katrina ha sommerso New Orleans nel 2005. "Questo sistema sarà testato", ha detto Edwards. "La gente della Louisiana sarà messa alla prova. Ma noi siamo persone resilienti e dure. E ce la faremo".