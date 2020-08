L'uragano Laura cresce ancora

Condividi

Con venti superiori ai 240 chilometri orari, l'uragano Laura si sta avvicinando alla categoria 5 e fra poche ore si abbatterà sulle coste di Texas e Louisiana.Laura è "un formidabile uragano" che potrebbe sollevare onde di tempesta "a cui non si può sopravvivere", con venti estremi e allagamenti istantanei, ha avvertito il National Hurricane Center (Nhc) americano. Onde alte fino a sei metri potrebbero riversarsi sulle coste penetrando all'interno anche per decine di chilometri, ha spiegato l'Nhc.La Louisiana lunedì era già stata investita dalla tempesta tropicale Marco con forti venti e piogge torrenziali. Le evacuazioni sono rese più complicate dall'emergenza Covid-19. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha esortato le famiglie a trovare riparo in hotel e motel per favorire il distanziamento sociale.