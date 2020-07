Più forti con la pandemia Usa, Antitrust: big tech troppo potere e controllo

Big Tech ha troppo potere e controllo: "prima della pandemia queste aziende erano già dei titani nell'economia. Ora probabilmente emergeranno più forti e potenti che mai dalla pandemia". Lo afferma il deputato democratico David Cicilline, presidente delle commissione antitrust della Camera, aprendo l'audizione degli amministratori delegati di Apple, Amazon, Google e Facebook."Gli imperatori dell'economia online". Così David Cicilline ha definito le grandi compagnie di High Tech, Amazon, Apple,Google e Facebook, i cui Ceo sono oggi chiamati a testimoniare al Congresso. "Quando gli americani hanno confrontato monopolisti in passato, che siano stati nelle ferrovie, nel petrolio o AT&T e Microsoft, abbiamo agito per assicurare che una nessuna corporation privata controllasse la nostra economia e la nostra democrazia", ha poi aggiunto. Il democratico, che guida la commissione che ha condotto per un anno un'indagine sui Big Tech, ha detto ancora che mentre queste "società dominanti possono ancora produrre prodotti innovativi, la loro dominanza sta uccidendo le piccole imprese, la capacità manifatturiera ed il dinamismo che sono i motori dell'economia americana"."Non abbiamo una posizione dominante in nessun mercato o in nessuna categoria di prodotto con cui facciamo affari". Lo ha detto Tim Cook, Ceo di Apple, all'inizio della sua testimonianza di fronte alla commissione antitrust della Camera dei rappresentanti.