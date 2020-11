Coronavirus

2020/11/01 21:14

Pandemia Covid: negli Stati Uniti 80.932 casi e 823 morti in un giorno Lo riferisce il Center for Disease Control and Prevention (Cdc)

Coronavirus. In Germania oltre 14mila nuovi casi in 24 ore. In Spagna ancora violente proteste Condividi Negli Stati Uniti sono stati registrati, in un giorno, 80.932 nuovi casi di coronavirus e 823 morti.



Sono i numeri forniti dal Center for Disease Control and Prevention (Cdc), secondo il quale, dall'inizio dell'epidemia di Covid, sono stati 9.105.230 i positivi e 229.932 i decessi. Negli Stati Uniti sono stati registrati, in un giorno, 80.932 nuovi casi di coronavirus e 823 morti.Sono i numeri forniti dal Center for Disease Control and Prevention (Cdc), secondo il quale, dall'inizio dell'epidemia di Covid, sono stati 9.105.230 i positivi e 229.932 i decessi.

Condividi