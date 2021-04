Era stato sospeso in via precauzionale il 13 aprile scorso Usa, Fauci: "Sul vaccino Johnson&Johnson ci sarà decisione entro venerdì" Secondo Fauci, una opzione sarebbe quella di riprendere l'uso del vaccino monodose "con qualche forma di restrizione o avvertimento"

Condividi

Gli Usa non escludono la possibilità di poter riprendere le vaccinazioni anche con il vaccino di J&J.Anthony Fauci, direttore dell'Istituto malattie infettive degli Stati Uniti e consigliere capo per la salute della Casa Bianca, ha detto che sarebbe "molto sorpreso se non ci fosse una ripresa in qualche forma entro venerdì" dell'uso del vaccino Johnson&Johnson.Lo ha detto lui stesso parlando al programma 'Face the Nation' sull'emittente Cbs, spiegando che ritiene che "una decisione quasi certamente sarà presa entro venerdì".I consulenti dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno in programma una riunione proprio per venerdì per discutere della pausa introdotta negli Usa martedì 13 aprile nella somministrazione del vaccino J&J contro il Covid-19.Secondo Fauci, una opzione sarebbe quella di riprendere l'uso del vaccino monodose "con qualche forma di restrizione o avvertimento"."Credo che entro venerdì avremo una risposta a questo", ha poi ribadito. Poi, parlando al programma 'Meet the Press' su Nbc, Fauci ha aggiunto: "Dubito seriamente che semplicemente lo cancellino. Non penso che questo succederà".