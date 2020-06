Emergenza Covid-19 Usa. Fed limita i dividendi e vieta il buyback alle banche L'incertezza determinata dalla pandemia ha fatto passare in secondo piano i risultati degli stress test annuali: gli esiti sono soddisfacenti, ma gli effetti del coronavirus su economia e sistema finanziario costituiscono potenziali rischi che non possono essere ignorati

@federalreserve results of coronavirus tests show large banks would suffer large losses but still stay above their minimum requirements. But because of economic uncertainty, Fed is taking several actions to ensure banks remain resilient: https://t.co/p2DaDsvsgF — Federal Reserve (@federalreserve) June 25, 2020

La Fed "sta prendendo provvedimenti per valutare le condizioni delle banche in modo più intensivo e per richiedere alle banche più La Federal Reserve ha vietato alle banche statunitensi di aumentare i dividendi o riprendere i buyback fino a tutto il terzo trimestre. L'incertezza determinata dalla pandemia ha fatto passare in secondo piano i risultati degli stress test annuali: nonostante gli esiti soddisfacenti, gli effetti del coronavirus sull'economia e sul sistema finanziario costituiscono potenziali rischi che non possono essere ignorati.La Fed "sta prendendo provvedimenti per valutare le condizioni delle banche in modo più intensivo e per richiedere alle banche più grandi di adottare misure prudenti per preservare il capitale nei prossimi mesi", ha dichiarato il Vice Presidente della Vigilanza della Fed Randal Quarles. "Il sistema bancario rimane ben capitalizzato anche nel più duro di questi scenari negativi." Negli ultimi anni, i buyback hanno rappresentato circa il 70 per cento dei pagamenti degli azionisti da parte delle grandi banche. Il Consiglio limita i pagamenti dei dividendi all'importo pagato nel secondo trimestre e li limita ulteriormente a un importo basato sugli utili recenti. Di conseguenza, una banca non può aumentare il suo dividendo e può pagare dividendi se ha guadagnato entrate sufficienti.