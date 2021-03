La gestione della pandemia Usa, un sondaggio dice che il 72% degli americani apprezza la gestione della pandemia di Biden Cresce l'apprezzamento degli americani sulla gestione Biden della pandemia, inoltre tre americani su quattro apprezzano anche le modalità decise per la distribuzione dei vaccini contro il Covid-19

Cresce il consenso a favore di Joe Biden da parte degli americani. Il 72 per cento dei cittadini del nuovo continente apprezza la gestione della pandemia da parte del presidente degli Stati Uniti.È quanto emerge da un sondaggio condotto da Abc/Ipsos e che rivela un aumento dell'apprezzamento rispetto all'ultima rilevazione, quando il grado di soddisfazione era al 68 per cento.Inoltre tre americani su quattro apprezzano anche le modalità decise dall'Amministrazione Biden per la distribuzione dei vaccini contro il Covid-19. L'ultimo rapporto dei Centri Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie afferma che il 35 per cento degli americani ha ricevuto almeno una dose del vaccino. Nella sua prima conferenza stampa giovedì, Biden ha promesso di raddoppiare il suo obiettivo iniziale di somministrare 200 milioni di dosi di vaccino entro i suoi primi 100 giorni in carica.La maggioranza degli americani, il 60 per cento, secondo Abc/Ipsos approva anche il piano messo a punto da Biden per gestire la crisi dell'economia americana messa in grave difficoltà dalla pandemia. Il presidente Dem aveva promesso aiuti immediati promettendo 200 milioni di dosi di vaccino nei suoi primi 100 giorni di presidenza, stanziando un piano anticrisi da 1900 miliardi e chiedendo anche l'aiuto della Guardia nazionale nella campagna vaccinale.“Avevo promesso 100 milioni di dosi di vaccino nei primi 100 giorni del mio mandato, ma il risultato è stato raggiunto al 42esimo giorno. Ora lo raddoppieremo, siamo in grado di fare 200 milioni di dosi nei primi 100 giorni”, ha detto nella sua prima conferenza stampa dall’insediamento qualche giorno fa, conferenza in cui ha annunciato anche di volersi ricandidare nel 2024.Schiacciante il sostegno all'interno del suo partito. Nove democratici su 10 che approvano infatti la gestione di Biden della crisi della sanità pubblica (96%), la distribuzione dei vaccini contro il Covid (92%) e la risposta all'emergenza economica (89%). Forte anche il sostegno degli indipendenti: rispettivamente il 74%, il 77% e il 63%. Per quanto riguarda i repubblicani, il 53% approva la gestione della distribuzione dei vaccini contro il Covid-19 decisa dall'Amministrazione Biden.Meno della metà giudica positivamente la sua risposta complessiva alla pandemia (44%) e la sua gesyione della crisi economica (23%).