Il fatto ​Usa, indagine per frode su azienda di Trump

La Procura di Manhattan ha aperto una indagine sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sulla sua compagnia per possibili frodi bancarie e assicurative: si tratta, da quanto afferma il New York Times che ha dato la notizia in esclusiva, di un'inchiesta significativamente più ampia di quella che i pubblici ministeri hanno già condotto in passato.L'ufficio del procuratore distrettuale, Cyrus R. Vance Jr., noto democratico, ha chiesto di poter vagliare le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump e della compagnia relative agli ultimi 8 anni. Trump ha chiesto a un giudice di dichiarare nulla la citazione.Secondo prove in possesso degli inquirenti, Trump avrebbe gonfiato illegalmente il patrimonio netto e il valore delle sue proprietà presso istituti di credito e assicuratori, circostanza giàseccamente smentita dagli avvocati di Trump. Lo scontro per il mandato di comparizione arriva meno di un mese dopo che la Corte Suprema, in una sentenza sui limiti del potere presidenziale, ha dato il via libera alla Procura nella consultazione dei documenti finanziari del presidente Trump.