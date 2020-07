Squadrone caccia F-16 dalla Germania ad Aviano Usa: via 12mila soldati dalla Germania. Guerini: "Contatti per riposizionamento a Sud" Il ministro della Difesa Guerini rivela che nessuno spostamento avverrà senza consultare preventivamente gli alleati. Per l'Italia la decisione impatterà "sulla nostra sicurezza nazionale, a partire dal fianco sud dell'Alleanza"

Gli Stati Uniti ritireranno 12 mila soldati dalla Germania. Di questi, 6.400 torneranno in patria e 5.400 verranno dislocati in altri Paesi europei, tra cui Polonia, Italia e Belgio. In Germania ne rimarranno 25 mila.Lo hanno reso noto i funzionari della Difesa Usa svelando il piano del Pentagono che costerà diversi miliardi di dollari e inizierà tra alcuni mesi. La decisione era già stata anticipata dal presidente degli Usa, Donald Trump."Il possibile evolversi del posizionamento delle forze Usa nello scacchiere europeo - ha commentato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini - vedrà una intensa interlocuzione tra gli Alleati, anche in relazione al possibile impatto che ciò potrà comportare sulla postura di difesa e deterrenza della Nato, con particolare riferimento ai settori di più strategico interesse per la nostra sicurezza nazionale, a partire dal fianco sud dell'Alleanza".Il ministero della Difesa in una nota rileva che "lo stesso segretario alla Difesa Usa, Esper, ha precisato nel corso di una conferenza stampa che nessuno spostamento avverrà senza una consultazione con gli alleati della Nato". "E' per questo in corso una interlocuzione in fase iniziale, in attesa che giungano comunicazioni e richieste più dettagliate e precise da parte dell'amministrazione americana, prodromiche a ogni ulteriore approfondimento ed eventuali decisioni anche da parte italiana e che comunque richiederanno un consistente lasso di tempo per la pianificazione e la conseguente possibile attuazione" prosegue la nota di via XX settembre. "In ogni caso qualsiasi ulteriore evoluzione avverrà all'interno delle strette consultazioni tra alleati per la più produttiva operatività della Nato".Gli Usa prevedono il dislocamento ad Aviano di uno squadrone di caccia F-16, che attualmente si trovano nelle basi di Ramstein e Spangdahlem, in Germania. E' l'indiscrezione pubblicata dal Wall Street Journal, dopo che il Pentagono ha confermato il parziale ritiro e ricollocamento delle truppe in Germania. Obiettivo del Pentagono è avvicinarsi alla regione del Mar Nero, in modo da impiegare gli F-16 "lungo il fianco sudorientale della Nato". Due battaglioni dell'esercito potrebbero essere dislocati in Italia, Belgio, Polonia e repubbliche baltiche. Il quartier generale dell'Us Africa Command si sposterà dalla Germania. Destinazioni possibili: Italia o Spagna.Il presidente americano ha difeso il suo piano dicendo che Berlino non sta spendendo la quota prevista del 2% del proprio Pil a favore della Nato. "Noi spendiamo molti soldi in Germania, loro si avvantaggiano con noi in ambito commerciale", ha detto una fonte della Casa Bianca. "I nostri militari sono in quel paese per proteggere l'Europa. Sono lì per proteggere la Germania, e la Germania dovrebbe pagare per questo", ha aggiunto Trump. La cancelliera Angela Merkel ha difeso le spese della Germania, affermando che sono aumentate e che il Paese continuerà a lavorare per raggiungere il benchmark del 2%.Il comando centrale delle truppe statunitensi in Europa sarà spostato da Stoccarda a Mons, in Belgio, dove già si trova uno dei due quartier generali della Nato (Supreme Headquarters Allied Powers Europe). E' quanto comunicato a Washington dal comandante delle forze armate Usa in Europa, il generale Tod Walters. Anche la centrale di comando per l'Africa forse sarà dislocata da Stoccarda in un'altra località, che però ancora non è stata decisa. Precedentemente è stato il segretario alla Difesa Mark Esper ad annunciare che gli Stati Uniti ridurranno di circa un terzo la presenza dei soldati americani in Germania: gli attuali 36 mila militari si ridurranno di 12 mila unità, delle quali 6400 rientreranno negli Usa e altri 5600 saranno inviati in altri Paesi, tra cui l'Italia e il Belgio.I soldati ritirati dalla Germania verranno ricollocati anche in Italia e in Belgio. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha accolto con favore la mossa degli Stati Uniti e ha affermato che Washington ha consultato gli alleati. Il senatore Mitt Romney, invece, ha definito il piano un "grave errore", affermando che è uno schiaffo in faccia alla Germania che arrecherà danni permanenti agli interessi americani. Il ministero della Difesa tedesco ha rifiutato di commentare la mossa, affermando che i piani dovevano essere discussi prima internamente.La mossa di Trump è strettamente legata al piano per aumentare la presenza di truppe statunitensi in Polonia, uno spostamento tanto desiderato da Varsavia e dal presidente polacco Andrzej Duda. Il piano potrebbe però essere affondato se Trump non dovesse essere rieletto.