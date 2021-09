Sul fil di lana Usa: il Senato approva la norma che evita lo shutdown, atteso il voto alla Camera Il presidente Joe Biden dovrà firmare la legge prima della mezzanotte, per evitare che scatti lo shutdown

Il Senato approva, in via bipartisan, la misura che evita lo shutdown del governo. Il provvedimento passa ora alla Camera, dove il via libera appare scontato. La misura che evita lo shutdown è stata approvata con 65 voti a favore e 35 contrari. Il provvedimento che finanzia il governo fino agli inizi di dicembre, passa ora alla Camera che deve approvarlo in modo che arrivi sulla scrivania di Joe Biden entro la mezzanotte, il termine ultimo per evitare lo shutdown.Con l'approvazione del finanziamento a breve termine, che richiedeva 60 voti, il Congresso ha evitato che venissero bloccati i servizi federali, il cosiddetto shutdown, per mancanza della copertura finanziaria, il cui termine scade alla mezzanotte di oggi.Il testo prevede anche 28,6 miliardi di dollari di aiuti legati ai disastri ambientali e 6,3 miliardi di sostegno agli evacuati afghani.All'inizio i democratici avevano cercato di aggiungere alla legge la sospensione del tetto del debito ma i repubblicani si erano rifiutati di votarlo. In più due senatori democratici, i moderati Joe Manchin e Krysten Sinema, considerati la 'spina nel fianco' del partito, spesso allineati con i repubblicani, avevano espresso dubbi su una serie di punti.Tolto il tema della sospensione del tetto alla spesa, l'accordo con i conservatori è stato trovato sul filo di lana. Ora manca solo il sì della Camera, che arriverà senza sorprese.