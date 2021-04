Cnn: evacuata la zona, polizia sul posto Usa, sparatoria in Texas: tre morti ad Austin

Sparatoria ad Austin, in Texas: tre persone sono morte, secondo quanto riferiscono i funzionari del Dipartimento. Lo scrive la Cnn nella sua edizione su Twitter.La polizia ha invitato la gente a non uscire di casa e ad evacuare la zona.L'episodio è avvenuto in un complesso residenziale. L'autore non è ancora stato individuato.