Ferito gravemente il padre Usa. Sparatoria in parcheggio Chicago: uccisa bambina di 7 anni Un testimone ha raccontato al Chicago Sun-Times che due persone sono uscite da un'auto grigia e hanno iniziato a sparare contro il veicolo in cui si trovavano Jontae Adams e la figlia Jaslyn

Family identifies 7-year-old Jaslyn Adams young girl killed after a shooting in a McDonald's drive-thru in Homan Square on Chicago's West Side Sunday. A 29-year-old man was also seriously injured.​ https://t.co/SVFfqSbFVi — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) April 19, 2021

Una bambina di 7 anni è stata uccisa e il padre è stato gravemente ferito in una sparatoria a Chicago, mentre i due si trovavano all'interno di un'auto nel parcheggio di un McDonald's. Lo ha fatto sapere la polizia. Un dipendente del fast-food ha raccontato al Chicago Sun-Times che due persone sono uscite da un'auto grigia e hanno iniziato a sparare contro il veicolo in cui si trovavano Jontae Adams e la figlia Jaslyn, nel quartiere di Homan Square.La bambina è stata portata in ospedale, dove è deceduta. Il padre è stato ferito al torso ed è ricoverato in gravi condizioni. Non sono stati effettuati arresti e non è stata fornita la possibile motivazione della sparatoria.