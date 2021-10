Texas Usa: ex studente spara in una scuola a Houston, grave dipendente

Condividi

Un ex studente di una scuola di Houston ha sparato e ferito un impiegato della scuola nel campus, prima di arrendersi alla polizia.La sparatoria è avvenuta intorno alle 11.45 alla YES Prep Southwest Secondary, una scuola privata per studenti dalla sesta alla dodicesima classe. Il capo della polizia di Houston, Troy Finner, ha detto che l'uomo ha sparato attraverso la porta della scuola, colpendo il dipendente alla schiena. La vittima è in gravi condizioni in ospedale, ha detto Finner.Nessuno studente è rimasto ferito, ha reso noto la scuola in una nota. La polizia sta indagando sul movente, per capire se ci fossero state interazioni passate tra l'aggressore e l'uomo ferito.