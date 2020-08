Usa-Cina Taiwan conclude acquisto di 66 caccia F-16 da azienda Usa Si tratta delle prima vendita di jet da combattimento avanzati da quando l'ex presidente George W. Bush aveva dato il via libera a quella di 150 F-16 nel 1992

Gli Stati Uniti formalizzano la vendita di Jet F-16 a Taiwan, in una mossa destinata ad alzare la tensione fra Washington e Pechino.Taiwan, riportano i media americani, ha formalmente firmato l'accorso per acquistare 66 velivoli F-16: si tratta delle prima vendita di jet da combattimento avanzati da quando l'ex presidente George W. Bush aveva dato il via libera a quella di 150 F-16 nel 1992.Taiwan ha concluso l'acquisto dei caccia dall'azienda statunitense, Lockheed Martin con un accordo del valore di circa 62 miliardi di dollari da pagare in 10 anni.Il Pentagono ha annunciato la firma del contratto senza specificare il nome del Paese acquirente, ma una fonte vicina al dossier ha riferito all'Afp che si tratta effettivamente di Taiwan.Taipei aveva ricevuto il via libera da Washington per l'acquisto e ora è in grado di modernizzare la sua difesa.