Usa, via libera al test Covid fai da te

Condividi

Via libera emergenziale della statunitense Food and Drug Administration (Fda) al primo test per la diagnosi del coronavirus fai-da-te. Il disco verde al tampone che fornisce il risultato direttamente a casa, per chiunque dai 14 anni in su, e' arrivato nella tarda serata americana. E' prodotto dalla biotech Usa con quartier generale in California Lucira Health. Puo' essere usato anche in ospedale. L'Fda non ha rivelato il costo ma sul sito della società si dice che il prezzo è inferiore ai 50 dollari. "Sebbene siano stati autorizzati test per la raccolta a casa, questo è il primo a poter essere fatto autonomamente e che fornisce risultati direttamente a casa", spiega il commissario dell'Fda Stephen Hahn in una nota. "Questa nuova opzione di test - aggiunge - rappresenta un importante sviluppo diagnostico per affrontare la pandemia e ridurre la trasmissione". Il risultato del nuovo tampone nasale fai-da-te Usa si ottiene in circa 30 minuti.