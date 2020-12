Usa, via libera del Congresso a stretta per le aziende cinesi quotate a Wall Street

La Camera ha dato il via libera al progetto di legge che costringe le aziende cinesi quotate ad aderire agli standard contabili americani: quelle che non lo faranno saranno costrette ad abbandonare la quotazione a Wall Street.La misura, che obbliga di fatto le aziende a dimostrare di non essere controllate da un governo straniero, era già stata approvata dal Senato nei mesi scorsi e ora per la sua entrata in vigore manca solo la firma di Donald Trump.Il disegno di legge potrebbe interessare società come China Telecom e Alibaba.Il presidente Usa Donald Trump dovrebbe firmare la legge, che ha beneficiato di un consenso bipartisan sull'adozione di una linea più dura contro la Cina.Il Holding Foreign Companies Accountable Act richiede alle società cinesi di concedere al consiglio di sorveglianza della contabilità delle società pubbliche degli Stati Uniti l'accesso ai conti certificati, cosa attualmente vietata da Pechino. Inoltre, costringerebbe le società quotate nelle Borse statunitensi a dimostrare di non essere controllate da un governo straniero.