Washington Usa2020, Trump cancella il 'night party' nel suo albergo Niente 'Night Party', il presidente resta alla Casa Bianca. Secondo la stampa Usa, la decisione è dovuta alle precauzioni per evitare assembramenti

Donald Trump cambia programma per la notte elettorale e annulla la prevista apparizione al Trump International Hotel di Washington, dove la sua campagna elettorale stava organizzando i preparativi per un 'night party' per celebrare la sua vittoria.Trump avrebbe dovuto celebrare nel suo hotel la notte delle elezioni, ma ha annullato l'invito e probabilmente resterà alla Casa Bianca, ha riferito il New York Times.I consulenti hanno detto al Times che Trump sarebbe apparso originariamente all'hotel di Washington per una festa della notte delle elezioni: la sua campagna aveva persino distribuito molteplici sollecitazioni per la raccolta di fondi ai suoi sostenitori. Almeno una delle sollecitazioni includeva un'immagine del presidente Trump e della first lady Melania Trump e le parole: "Unisciti a noi la notte delle elezioni".“Il 3 novembre passerà alla storia come la notte in cui abbiamo vinto QUATTRO ANNI IN PIÙ. Sarà assolutamente EPICO, e l'unica cosa che potrebbe renderlo migliore è averti lì", recita l'invito al mancato party.Il Nyt ha osservato che il raduno potrebbe potenzialmente violare le restrizioni sull'affollamento a Washington, che limita i raduni a 50 persone, nel tentativo di frenare la diffusione del coronavirus.Intanto, sul tema Covid, il presidente twitta: "Stiamo facendo molto meglio noi dell'Europa. Abbiamo i migliori test. I decessi sono bassi. Gli ospedali hanno una capacità maggiore! Le cure stanno funzionando".