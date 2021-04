Lotta al Covid Vaccino, in Italia oltre 15 milioni di somministrazioni Il numero è pari all'87,2% delle dosi consegnate alle Regioni

È stata superata quota 15 milioni di vaccinazioni. Lo fa sapere la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo.Alle 15.20 di oggi il sistema di monitoraggio ha rilevato il dato di 15.099.777 somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale. L'87,2% delle dosi consegnate alle Regioni è stato somministrato. E' in corso la distribuzione delle oltre 400 mila dosi di vaccino Moderna arrivate ieri sera all'hub nazionale di Pratica di Mare.A riceverli 8.722.415 donne e 6.275.963 uomini; 1.051.120 over 90, 4.636.749 ottantenni, 2.328.300 settantenni e 1.662.923 sessantenni. Sono 4.414.633 le persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose. Sono stati vaccinati 5.092.343 over 80, 3.206.664 operatori sanitari e sociosanitari, mentre nella categoria "altro" rientrano 4.182.418 persone vaccinate."In questa fase dobbiamo tenere insieme due parole: fiducia e prudenza. Siamo entrati in una fase diversa grazie alla campagna vaccinale: sono stati somministrati in 3 giorni un milione di dosi di vaccino, raggiunta quota di 15 milioni totali. Siamo nelle condizioni di costruire una road map con un passo alla volta, con un compromesso e con equilibrio. I dati ci parlano di una fase diversa, ma non ci sarà una fase "x" dove tutte le misure scompariranno", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz'ora in più su Rai3.