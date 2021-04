La lotta alla pandemia Vaccino AstraZeneca, in Italia somministrato il 61% delle dosi consegnate I dati sulla vaccinazione anti Sars-CoV-2

di Tiziana Di Giovannandrea In Italia sono 2.438.275 le dosi del vaccino di AstraZeneca finora somministrate. Si tratta del 61% di quelle consegnate (3.988.600). Somministrate anche 754.238 dosi di Moderna, il 57% di quelle consegnate (1.320.400) e 8.962.344 dosi di Pfizer, l'87% di quelle consegnate (10.259.730).Complessivamente - secondo qunato riporta il report della struttura commissariale per l'emergenza Covid 19 aggiornato alle 13:03 del 9 aprile - complessivamente in Italia sono state somministrate 12.154.857 dosi, il 78,1% di quelle consegnate. Gli italiani che hanno ricevuto anche la seconda dose sono 3.723.307.La regione che ha la percentuale più elevata di dosi AstraZeneca somministrate rispetto a quelle consegnate è la Toscana (226.761 su 245.600, il 92%), davanti a Veneto (266.456 su 324.900, l'82%), Provincia autonoma di Bolzano (25.113 su 32.800, il 77%).A seguire c'è il Lazio con 282.724 dosi somministrate su 394.800 consegnate, il 72%, la Valle d'Aosta con 5.467 dosi su 8.200 consegnate, il 69%, la Campania con 254.330 dosi su 387.000 consegnate, il 66%, Emilia Romagna con 179.891 dosi somministrate su 286.300 consegnate, il 63%, Friuli Venezia Giulia con 49.334 dosi somministrate su 78.300 dosi consegnate, il 63%, Molise con 12.499 consegnate su 20.200 consegnate, il 62%, Marche con 60.659 dosi su 99.700, il 61%, Provincia Autonoma di Trento con 21.534 dosi somministrate su 35.300 consegnate, il 61%, Liguria con 57.718 dosi su 102.600, il 56%, Abruzzo (49.270 dosi somministrate su 87.900 consegnate, il 56%, Umbria con 32.453 dosi su 58.700, il 55%, Sicilia con 175.184 su 327.900, il 53%, Piemonte con 146.186 dosi somministrate su 281.900, il 52%, Lombardia con 337.998 dosi su 660.500, il 51%, Puglia con 141.230 dosi su 278.300, il 51%, Sardegna con 4.800 dosi su 116.800, il 47%, Basilicata con 15.638 dosi su 36.200, il 43% e Calabria con 42.842 somministrate su 124.700 consegnate, il 34%.