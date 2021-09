Direttore Spallanzani Vaccini ai bimbi, Vaia: "E' troppo presto, mancano dati scientifici" Occorre buon senso, non rincorrere comunicati delle aziende, sostiene il responsabile sanitario dell'Istituto. E aggiunge: poco o nulla si è fatto per scuola e trasporti

"È ancora troppo presto. Non ci sono ancora indicazioni univoche da parte della comunità scientifica per vaccinare questa popolazione così sensibile. Dobbiamoi comunicati stampa delle aziende. Ci sono opinioni contrastanti in merito. E quando accade il buon senso dice: aspettiamo sospendiamo, vediamo. Se le autorità regolatorie internazionali e nazionali lo approveranno e si prenderanno responsabilità, allora sì. Sono un fortissimo sostenitore del vaccino ma. Dobbiamo lavorare come società per risolvere a monte i problemi del contagio”.Lo ha detto, direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma a RaiRadio1, rispondendo a una domanda sull’opportunità di vaccinare bambini tra i 5 e gli 11 anni.Il direttore ha parlato anche di alcuni nodi irrisolti su cui si è speso in prima persona,: "È come per le mascherine che francamente sono insopportabili a vedersi indossate dai bambini nelle scuole. Non mi si dica che servono a proteggerli visto che mancano adeguati impianti di aerazione. Non sarebbe meglio tenere i bambini a distanza in classi più adeguate evitando questa tortura? Non lo dico solo io, ma gli operatori scolastici, i presidi e le loro rappresentanze. Mi spiace ripetermi - rimarca - per i trasporti, soprattutto nella grandi aree metropolitane".