Lotta alla pandemia Vaccini: Gran Bretagna a 10 milioni di richiami, solo 4 i morti Il ministro Hancock esulta: il 94% degli over 50 ha accettato il vaccino

Il Regno Unito supera quota 10 milioni di richiami e 43 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate e fa registrare un nuovo minimo di morti conteggiati nelle ultime 24 ore censite (solo 4 in tutto il Paese), con meno di 3.000 nuovi contagi su oltre 1,6 milioni di test e un numero di ricoveri totali in ospedali ridotti a circa 2.000. Lo certificano i dati odierni del governo.Parlando ai Comuni, il ministro della Sanità, Matt Hancock, ha definito i 10 milioni di richiami "una pietra miliare" e "incredibile" il fatto che "il 94% degli over 50" del Regno abbia accettato il vaccino, mentre il Paese sta ora vaccinando i 40enni.