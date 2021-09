La corsa all'immunizzazione Vaccini in Italia: immunizzato il 71,05% degli over 12, il 91,9% degli over 80 Sono oltre 3,6 milioni i cittadini over 50 ancora senza vaccino

Sono 78.628.398 le dosi di vaccino somministrate in Italia, 2.003.078 nell'ultima settimana, 286.154 al giorno, l'89,2% del totale di quelle consegnate, pari finora a 88.142.085 (nel dettaglio 62.663.504 Pfizer/BioNTech, 11.486.139 Moderna, 12.033.659 Vaxzevria- AstraZeneca e 1.958.783 Janssen).Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 38.372.227, il 71,05% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 18:27 di oggi.Ad oggi, risulta aver completato il ciclo vaccinale il 91,96% degli over 80, l'88,21% dei 70-79enni, l'83,21% dei 60-69enni e il 75,44% dei 50-59enni.Sempre più numerosi gli studenti già immunizzati contro il Covid: hanno completato il ciclo il 50,34% dei 16-19enni e il 20,68% dei 12-15enni. In dettaglio, ha ricevuto la prima dose o la dose unica il 71,44% dei 16-19enni e il 46,82% dei 12-15enni. Ancora in attesa della prima dose o della dose unica è il 28,56% dei 16-19enni e il 53,18% dei 12-15enni.Nella fascia 12-15 si è sottoposto a prima dose il 45,90%, a prima dose o dose unica il 46,82% ed è completamente vaccinato il 20,68%. È in attesa di prima dose o dose unica il 53,18%, pari a 1.226.144. È quanto emerge dal report vaccini anticovid della struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.Sono oltre 3,6 milioni i cittadini over 50 ancora senza vaccino: la quota più alta si trova nella fascia 50-59 dove ci sono 1.846.352 persone ancora in attesa di prima dose o dose unica. Nella fascia 50-59 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 75,44%, mentre tra i 60 e i 69 anni a essere immunizzato è l'83,21%. Percentuale che cresce con l'età: è vaccinato l'88,21% degli over 70 e il 91,96% degli over 80.