Vaccini Risalgono le somministrazioni in Italia, ieri oltre 300 mila

Riprendono le vaccinazioni in Italia dopo il rallentamento di Ferragosto.Ieri (dato provvisorio) sono state oltre 300 mila le somministrazioni (esattamente 302.659), dato che non si raggiungeva da prima del 13 agosto, per un totale di 75.622.961 dosi già fatte pari al 93,1% degli 81 milioni di vaccini distribuiti finora alle regioni.In particolare, le prime dosi sono state 131.837 (totale 39.090.750) mentre le persone totalmente vaccinate sono state 170.822 per un totale di 36.532.211 di italiani.