Coronavirus

2021/08/22 19:40

Lotta alla pandemia Vaccini: in Sicilia stretta in 55 comuni, quota immunizzati sotto il 60% Ordinanza del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Due comuni in zona arancione

Coronavirus, 5.923 nuovi casi con 175.539 tamponi e 23 morti Condividi Sono 55 in Sicilia i Comuni con una bassa percentuale di vaccinati inferiore al 60 per cento e con un'incidenza di contagi nei sette giorni (13-19 agosto) superiore a 150 casi per 100 mila abitanti.



Per questi centri il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato un'ordinanza che prevede un tavolo permanente tra Asp e sindaci per raggiungere i target di immunizzati, l'utilizzo di mascherine anche all'aperto e misure di contenimento per gli eventi privati (tampone nelle 48 ore antecedenti).



Per i comuni di Barrafranca e Niscemi, su proposta delle Asp, è stata disposta la zona arancione.



Questi i Comuni interessati dal provvedimento, raggruppati per territorio: nell'Agrigentino: Licata, Porto Empedocle, Racalmuto, Ravanusa; nel Nisseno: Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi (zona arancione), Riesi; nel Catanese: Aci Castello, Castel di Iudica, Fiumefreddo di Sicilia, Grammichele, Gravina di Catania, Mascalucia, Mazzarrone, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Valverde, Viagrande; nell'Ennese: Barrafranca (zona arancione), Piazza Armerina, Pietraperzia; nel Messinese: Pace del Mela, Rodì Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Villafranca Tirrena; nel Palermitano: Capaci, Cinisi, Terrasini; nel Ragusano: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Vittoria; nel Siracusano: Augusta, Avola, Carlentini, Francofonte, Lentini, Noto, Pachino, Priolo Gargallo, Rosolini, Solarino; nel Trapanese: Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Pantelleria.

Sono 55 in Sicilia i Comuni con una bassa percentuale di vaccinati inferiore al 60 per cento e con un'incidenza di contagi nei sette giorni (13-19 agosto) superiore a 150 casi per 100 mila abitanti.Per questi centri il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato un'ordinanza che prevede un tavolo permanente tra Asp e sindaci per raggiungere i target di immunizzati, l'utilizzo di mascherine anche all'aperto e misure di contenimento per gli eventi privati (tampone nelle 48 ore antecedenti).Per i comuni di Barrafranca e Niscemi, su proposta delle Asp, è stata disposta la zona arancione.Questi i Comuni interessati dal provvedimento, raggruppati per territorio: nell': Licata, Porto Empedocle, Racalmuto, Ravanusa; nel: Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi (zona arancione), Riesi; nel: Aci Castello, Castel di Iudica, Fiumefreddo di Sicilia, Grammichele, Gravina di Catania, Mascalucia, Mazzarrone, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Valverde, Viagrande; nell': Barrafranca (zona arancione), Piazza Armerina, Pietraperzia; nel: Pace del Mela, Rodì Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Villafranca Tirrena; nel: Capaci, Cinisi, Terrasini; nel: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Vittoria; nel: Augusta, Avola, Carlentini, Francofonte, Lentini, Noto, Pachino, Priolo Gargallo, Rosolini, Solarino; nel: Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Custonaci, Pantelleria.

Condividi