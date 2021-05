Emergenza Covid Vaccini: superati i 9 milioni di italiani immunizzati con la seconda dose

Condividi

Superata la soglia dei 9 milioni di italiani vaccinati anche con la seconda dose.Secondo i dati pubblicati dal report del governo, per persone immunizzate sono in totale 9.049.348, pari al 15,27% della popolazione.Sono invece 19.333.636 le persone che hanno ricevuto solo la prima dose, pari al 32,42% della popolazione.La regione più virtuosa è la Puglia che ha utilizzato il 97,5% delle dosi a disposizione, seguita da Lombardia e Veneto a pari merito con il 96,9%.Il totale delle vaccinazioni effettuate in Lombardia è di 1.936.774. La prima dose è stata somministrata a 1.338.132 persone (33.38%). La seconda dose a 598.642 (14.26%). Le dosi consegnate sono 1.985.625.Il totale delle vaccinazioni effettuate in Lombardia è di 4.922.185. La prima dose è stata somministrata a 3.481.628 persone (34.46%). La seconda dose a 1.440.557 (14.94%). Le dosi consegnate sono 5.080.030.Il totale delle vaccinazioni effettuate in Lombardia è di 2.364.668. La prima dose è stata somministrata a 1.679.367 persone (34.22%). La seconda dose a 685.301 (13.96%). Le dosi consegnate sono 2.439.860.