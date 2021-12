Vaccini ai bambini, Sileri: "Per loro no green-pass". Nel Lazio si parte il 13 dicembre Aifa: studi sono ampi e promettenti. Vaccinare per arginare impennata di questi giorni

Condividi

"Non ci sarà nessun green pass per la fascia di età pediatrica, questo è sicuro. Non c'è un obbligo vaccinale". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. "Vi è stato l'ok di Ema e Aifa - ha aggiunto - dopodiché il vaccino sarà disponibile, i percorsi per procedere alla vaccinazione sono gli stessi che già esistono, ovviamente con delle corsie differenziate e un approccio diverso perché la vaccinazione nell'età pediatrica è più delicata anche a livello di comunicazione e di accortezze, servirà in molti casi anche piu' dialogo con i genitori".Secondo Patrizia Popoli, presidente della commissione tecnico scientifica di Aifa il virus in questi giorni sta circolando parecchio tra i piccoli. "Noi di Aifa - ha detto a Radio Anch’io - esaminiamo gli stessi dati che ha visionato Ema e contestualizziamo le decisioni di Ema nel territorio, la valutazione nazionale è indispensabile. In questo caso abbiamo anche verificato quanto sta circolando il virus nei bambini tra i 5 e gli 11 anni. C'è stata un'impennata nelle ultime settimane per questa fascia d'età" e "i dati che abbiamo sono sufficienti per questa estensione pediatrica"."Abbiamo uno studio fatto su 3000 bambini, con dose ridotta e cioè 1/3 della dose. Con questo studio si è visto che il vaccino ha mantenuto la sua efficacia e non si sono verificati eventi avversi preoccupanti, solo reazioni locali, un po' di febbre e mal di testa. Per ora non ci sono miocarditi - ha precisato - Abbiamo poi i dati che arrivano dagli USA relativi a 3 milioni e 300 bambini vaccinati". "Il Covid nei bimbi decorre generalmente in maniera blanda ma questo non è sempre vero, c'è ad esempio la sindrome infiammatoria multisistemica e questa può essere grave", inoltre "6 bambini su 1000 finiscono in ospedale. C'è un rischio", ha concluso.A sostenere che i dati in possesso delle autorità sulla sperimentazione del vaccino in età pediatrica non sono pochi anche Maria Paola Trotta dell’Aifa ai microfoni di Radio 24: “I dati che abbiamo sul vaccino antiCovid nella fascia 5-11 anni "non sono pochi". "Lo studio registrativo che ha portato alla nuova indicazione ha incluso oltre 3.000 bambini vaccinati e i dati hanno mostrato elevati livelli di efficacia intorno al 91%". A questi dati si aggiungono "quelli inclusi nel database di farmacovigilanza degli Usa, dove si è partiti il 29 ottobre e sono stati vaccinati oltre 3 milioni bambini. Anche qui, seppure il follow-up non sia molto lungo, non si evidenziano particolari problemi di sicurezza".Intanto nel Lazio si parte il 13 dicembre. "Noi partiremo il 13 dicembre con le prenotazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni"ha detto Alessio D'Amato, assessore alla Sanita' della Regione Lazio, dopo il via libera dell'Aifa alla vaccinazione per i bambini compresi in questa fascia di eta'. "Sono 78 mini-hub con particolare accoglienza" per la presenza anche di "clown che possono alleviare e alleggerire un po' la tensione.