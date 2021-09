Roma Vaccino, Figliuolo: da domani terza dose a over 80 e Rsa Il commissario straordinario all'emergenza Covid: oggi superiamo 42 milioni di vaccinazioni

"Oggi raggiungeremo 42 milioni di vaccinazioni e da domani partiremo con le somministrazione delle dosi aggiuntive per over 80, sanitari e Rsa". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, il Generale Francesco Paolo Figliuolo oggi in visita alla comunità di Sant'Egidio a Roma.“Quella dei sanitari a rischio è una classificazione accademica. I sanitari sono la nostra prima linea e vanno tutti protetti. Andranno messi tutti in ulteriore sicurezza" ha aggiunto Figliuolo."Faccio appello a tutti i colleghi delle forze dell'ordine di vaccinarsi perché è importante soprattutto per loro e per chi gli sta intorno", ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, rispondendo alle domande dei giornalisti circa la copertura vaccinale ferma all'83% tra i rappresentanti delle forze dell'ordine."Posso assicurare che abbiamo dosi per fare un 'booster', cioè una terza dose che ridia impeto alla copertura vaccinale, a tutti quelli che vogliono. Abbiamo l'organizzazione e la logistica per farlo" . Così il generale Francesco Paolo Figliuolo.