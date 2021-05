Lotta alla pandemia Vaccino, oltre 30 milioni di somministrazioni in Italia Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 9.856.159 (il 16,63% della popolazione)

Oltre 30 milioni di somministrazioni di vaccino anti Covid in Italia: per la precisione sono 30.158.028 le dosi somministrate, il 91,5% del totale di quelle consegnate, che sono finora 32.975.467.Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 9.856.159 (il 16,63% della popolazione).Nel dettaglio sono state consegnate 22.141.080 Pfizer/BioNTech, 3.025.157 Moderna, 7.085.480 Vaxzevria (AstraZeneca) e 723.750 Janssen (J&J).E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.13 di oggi.Il maggiore numero dei destinatari è rappresentato dagli over 80 (6.907.292), seguito da soggetti fragili e caregiver (6.334.020), fascia 70-79 (4.524.836), operatori sanitari e sociosanitari (3.423.389), fascia 60-69 (3.416.278), categoria "Altro" (1.862.392), personale scolastico (1.534.553), personale non sanitario (985.194), ospiti delle strutture residenziali (693.017), e comparto difesa e sicurezza (477.057).Ecco nel dettaglio le singole regioni: Abruzzo (91%), Basilicata (91%), Calabria (88,5%), Campania (91,8%), Emilia-Romagna (91,1%), Friuli Venezia-Giulia (86,6%), Lazio (88,9%), Liguria (93,8%), Lombardia (93,9%), Marche (94,3%), Molise (93,8%), Provincia autonoma Bolzano (88%), Provincia di Trento (91,1%), Piemonte (91,2%), Puglia (94%), Sardegna (83,4%), Sicilia (88,9%), Toscana (91,1%), Umbria (92,5%), Valle d'Aosta (89%), Veneto (94,1%).