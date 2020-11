Vaccino Oxford, proseguono le procedure di autorizzazione Il governo britannico ha riferito di aver chiesto formalmente all'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari del Paese di valutare se il vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford possa essere autorizzato per l'uso

Sono da oggi in corso le verifiche dell'autorità regolatoria di controllo britannica sui farmaci (Mhra) sul candidato vaccino anti coronavirus elaborato dall'università di Oxford in partnership con AstraZeneca e in collaborazione fra gli altri con l'italiana Irbm di Pomezia. Lo confermano i media del Regno Unito precisando che la procedura - passo in avanti chiave per ottenere il via libera a una distribuzione di massa futura - procede nonostante l'annuncio di ieri del numero uno di AstraZeneca, Pascal Soirot, sulla necessità di "uno studio supplementare" metodologico sul prototipo, destinato a chiarire come mai nella prima fase sperimentale il massimo dell'efficacia sia stato ottenuto con l'inoculazione - fatta inizialmente per errore - di una mezza dose seguita da una dose intera invece che con il classico doppio dosaggio pieno (prima dose e richiamo). Sulla questione del dosaggio, vi erano state nei giornis corsi richieste di chiarimenti da parte della comunità scientifica internazionale e degli investitori.L'efficacia del preparato in ogni caso resta estremamente promettente, in base ai trial, ha ribadito ieri il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, spiegando che l'avvio dell'iter presso la Mhra segue di una settimana quello già chiesto nel Regno Unito per il candidato vaccino tedesco-americano di Pfizer/BioNTech e rappresenta è "un primo passo significativo" verso la possibile autorizzazione finale per entrambi.Il governo britannico ha riferito di aver chiesto formalmente all'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari del Paese di valutare se il vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford possa essere autorizzato per l'uso. La richiesta è arrivata tra le domande sorte sui risultati preliminari della sperimentazione dopo che l'azienda e l'università hanno riconosciuto che la parte più incoraggiante dei loro risultati derivava da un errore di dosaggio. Il segretario alla salute del Regno Unito Matt Hancock ha affermato di aver chiesto all'authority di determinare se il vaccino "soddisfa rigorosi standard di sicurezza".