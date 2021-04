La lotta alla pandemia Vaccino, 4 milioni di italiani immunizzati con due dosi I numeri regione per regione: Veneto in testa, Calabria fanalino di coda

Sono 4 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Per l'esattezza sono 4.018.236, mentre le dosi totali somministrate registrano oggi alle 18, secondo i dati forniti dal governo, il numero totale di 13.377.145.Per quanto riguarda le somministrazioni assolute per genere le dosi sono state somministrate a 7.846.381 donne e 5.530.764 uomini. Per quanto riguarda le categorie, si osserva la somministrazione di 3.157.304 per il personale sanitario, 534.423 per il personale non sanitario, 596.201 per gli ospiti delle strutture residenziali, 4.680.009 per gli over 80, 244.511 forze armate, 1.118.034 personale scolastico, 3.056.663 altro.Per quanto riguarda le somministrazioni per regioni la prima per quota di dosi utilizzate rispetto alla dotazione è il Veneto (94,8%), l'ultima la Calabria con il 74,5%.Ecco il dettaglio delle regioni: Abruzzo (84,8%), Basilicata (77,7%), Calabria (74,5%), Campania (87,9%), Emilia-Romagna (88,5%), Friuli Venezia Giulia (85,5%), Lazio (87,4%), Liguria (83), Lombardia (82,7%), Marche (85,5), Molise (89), Provincia Autonoma Bolzano (88,1), Provincia Autonoma di Trento (88,1), Piemonte (86,1%), Puglia (82,5), Sardegna (82,9%), Sicilia (82,8%), Toscana (89), Umbria (87,8), Valle d'Aosta (93,8%), Veneto (94,8%).